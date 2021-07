Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CS Unirea Alba Iulia la orientare, formata din sportivii Ionuț Zinca și Tamas Bogya, a caștigat Campionatul național de la Baia Mare, organizat in perioada 4-5 iunie. Campionatul național pe echipe a avut 2 etape, medie distanța și lunga distanța, clasamentul final fiind stabilit prin cumularea…

- „La pachet” cu Adrian Mutu (42 de ani), la FC U Craiova ar putea ajunge fotbaliștii Gheorghe Grozav (30 de ani) și Raul Rusescu (32). Conducerea de la FC U Craiova pregatește minuțios sezonul viitor. Marcel Pușcaș a revenit intr-o funcție de conducere, fiind noul director general, iar Adrian Mutu ar…

- In Dolj, 61% din personalul didactic din Dolj s-a vaccinat impotriva COVID 19. Si in randul personalului didactic si nedidactic din scolile si gradinitele din Dolj procentul celor vaccinati este peste 50%. Conducerea ISJ Dolj a precizat ca este in tratative cu DSP Dolj pentru a deschide un centru de…

- Strada Vintila Voda din Slatina este inchisa circulației vehiculelor pentru lucrari de modernizare a sistemului de apa și canal. Astfel, pentru a evita crearea ambuteiajelor, la intrarea in municipiul Slatina dinspre municipiul Craiova, recomandam conducatorilor de autovehicule sa urmere urmatoarele…

- Ramona Saseanu, redactor și realizator-prezentator la TVR Craiova, va prelua conducerea Televiziunii Publice pentru urmatoarele șase luni, potrivit unor surse liberale. Propunerea a venit din partea liderului PNL, Ludovic Orban, iar Biroul Executiv al PNL a validat propunerea, in ședința de luni. Conducerea…

