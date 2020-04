Spitalul din Suceava a fost militarizat Spitalul județean din Suceava a fost, transmite președintele Iohannis, militarizat, pentru ca lucrurile sa intre rapid in normal. Președintele spune ca a propus Guvernului un bonus de 500 euro lunar pentru medicii care lucreaza cu bolnavi de Covid 19. La Suceava, a doua echipa manageriala a demisionat noaptea trecuta, dupa ce noi lucruri extrem de grave și revoltatoare au ieșit la lumina. Trecerea sub comanda militara nu inseamna ca spitalul nu ramane spital, cu reguli medicale normale, ci reguli mai severe in activitatea grav deteriorata. Aurelia Apostol, AMPress Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

