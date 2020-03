Stiri pe aceeasi tema

- Managementul Hidroelectrica a luat decizia de a plati la termen sarcinile fiscale ce revin companiei și de nu a face uz de posibilitatea de amanare a achitarii acestora in contextul problemelor generate de COVID19. Astfel, la data de 25 martie compania a achitat catre bugetul de stat suma de 189 de…

- Locuitorii municipiului Miercurea Ciuc, indiferent de etnie, sunt invitati sa participe, sambata, la alegerile preliminare UDMR, care vor desemna candidatul Uniunii la functia de primar al orasului, la viitoarele alegeri locale, dar si candidatii pentru consiliul local, potrivit Agerpres. La pre-alegerile…

- CARANSEBEȘ – Aproape 64 de milioane de lei! Acesta este bugetul pe care se bazeaza administrația caransebeșeana in 2020, mai mare fața de cel de anul trecut, care a fost de doar 45 de milioane de lei! Consilierii locali din ambele tabere, PNL și PSD, au trecut bugetul fara obiecții, spre surprinderea…

- Bugetul pe acest an al Consiliului Județean Timiș, care se ridica la suma de 657 milioane de lei, adica aproape 140 milioane de euro, a fost votat, astazi, in ședința extraordinara, de catre toți aleșii județeni prezenți. Potrivit șefului CJ Timiș, bugetul pe 2020 al instituției este cu 25 de milioane…

- Primaria Sectorului 2 a platit societații Supercom, operatorul de salubrizare de pe raza administrativa, peste 10 milioane de lei, in perioada 15 noiembrie 2019 - 15 ianuarie 2020 pentru deszapezire. Mai exact, aceasta suma a fost data firmei pentru ca utilajele au așteptat sa vina zapada, arata intr-o…

- Aproape 1,2 milioane lei costa cinci toalete școlare din comuna Pogana! Deși Guvernul a alocat in aprilie anul trecut peste 300.000 lei comunei Pogana, in cadrul programului „Toalete pentru școli”, abia in noiembrie Consiliul Local a aprobat proiectul privind finanțarea construirii de grupuri sanitare.…

- Tribunalul Gorj a decis anularea concursului care a avut loc in februarie anul trecut pentru postul de director al Clubului Sportiv Municipal. Dan Marinescu este cel care a contestat concursul. Parați in dosar au fost primarul Marcel Romanescu, Robert Balaeț, directorul CSM Targu-Jiu, Consiliul Local…

- Un magnat chinez al imobiliarelor este pe punctul de a stabili un nou record pe piata caselor din Londra prin achizitia unei vile in cartierul Knightsbridge la un pret de peste 200 milioane lire sterline (262 milioane dolari), informeaza Bloomberg.Firma condusa de Cheung Chung Kiu a acceptat…