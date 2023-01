Spitalul din Caransebeș, investiții importante la început de an 11 milioane lei, suma provenind din fonduri europene constituie baza unui proiect care se va implementa la Spitalul din Caransebeș. Sunt vizate elemente de baza in modernizarea spitalului, cele care țin de instalația electrica: schimbarea instalațiilor electrice vechi și a rețelei de fluide medicale, moontarea de senzori și dispozitive de avertizare și semnalizare la incendii și la concentrațiile anormale de oxigen, pe holuri și in saloane. Deja, azi, 16 ianuarie 2023, a inceput lucrul efectiv la punerea in aplicare a proiectului. Direcția Spitalului a anunțat: „Firma care a caștigat aceasta lucrare… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol: stiritimis.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Suceava va aproba, saptamana viitoare, bugetul pentru acest an. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca in bugetul pentru acest an sunt finanțate obiective de investiții importante ce vor contribui la dezvoltarea economica a județului. Gheorghe Flutur…

- Firma AQUA SYSTEM PLUS, controlata de primarul Toma a investit in Republica Moldova (FOTO). Nimic nou. Totusi, consilierii locali trebuie sa stie ca in august 2018, pe 30, au votat un Proiect de Hotarare Local prin care au alocat 100.000 de euro pentru

- Inca patru contracte de finanțare nerambursabila vor aduce investiții importante la Pitești! Impreuna cu secretarul de stat Vlad Ștefan Niculae, in prezența directorului PNRR Dragoș Buhociu, primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a semnat astazi, la Ministerul Dezvoltarii, mai multe contracte…

- Consiliul Județean are pregatite pentru anul acesta investiții importante in drumuri, de la centura Humorului și pana la reinceperea lucrarilor la axa Suceava – Iași. Anunțul a fost facut astazi de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care a spus ca o pare importanta din bugetul de investiții pentru…

- Doua investiții majore din orașul Intorsura Buzaului au prins contur și sunt aproape de finalizare. Vorbim despre bazinul de inot situat in strada Gheorghe Doja, a carui valoare este de aproximativ 10.4 milioane lei, și la care lucrarile au demarat in octombrie 2021, cat și despre centrul de reabilitare…

- Obiectul si scopul documentatiei il constituie prestarea serviciilor de proiectare Reactualizare Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii "Regularizarea Vailor Agigea si Lazu, judetul Constanta" Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a atribuit un contract, in urma unei licitatii…

- CFR Infrastructura a anuntat ca investeste 105,54 milioane lei pentru lucrari de reparatii linii, consolidari si modernizarea trecerilor la nivel pe raza SRCF Galati, Iasi si Cluj. Astfel, ina cest moment, pe raza celor trei regionalelor sunt in derulare lucrari de reparatii si intretinere la componentele…

- Primarul din Huedin a anunțat semnarea primelor contracte de achiziție de aparate medicale, aferente proiectului "Dotarea cu aparatura medicala a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orașenesc Huedin".