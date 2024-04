Comuna Niculești are investiții importante care contribuie la dezvoltarea comunitații, un primar cu experiența, așa cum este Dorinel Soare, știe cum sa-și ordoneze treburile in comuna. A aratat in toate mandatele sale cat de important este sa cunoști care sunt problemele oamenilor din localitate, dar, foarte important, sa le și gasești o rezolvare. Ultimii 4 [...] The post Comuna Niculești are investiții importante care contribuie la dezvoltarea comunitații first appeared on Partener TV .