Spitalul "Dimitrie Gerota" din București este în carantină Spitalul "Dimitrie Gerota" din București este in carantina Foto: Arhiva RRA. Spitalul ''Dimitrie Gerota'' din Capitala, care functioneaza în subordinea Ministerului de Interne, este de miercuri, 11 martie, în carantina, iar pacientii si personalul unitatii medicale ramân aici timp de 14 zile, a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Masura a fost luata dupa ce un pacient care a fost internat acolo a fost confirmat cu coronavirus, la fel si un medic si alte persoane de la acest spital, care au venit în contact cu barbatul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

