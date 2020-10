Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures nu mai face internari cronice, ci doar internari de urgenta si internari care nu pot suporta amanare, a anunțat luni unitatea spitaliceasca. Decizia vine ca urmare a cresterii numarului de infectari cu COVID-19.

- Bolnavii cronici nu vor mai fi internați, de luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Decizia a fost luata de conducerea unitații medicale din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid-19, relateaza Mediafax.Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta…

- Un focar de Covid-19 s-a inregistrat la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Razboieni, județul Neamț. Centrul intra in carantina, dupa ce peste 180 de beneficiari și angajați s-au imbolnavit.Conform autoritaților din județul Neamț, focarul s-a confirmat in weekend, la Centrul…

- Situatie stationara in ceea ce priveste numarul de noi cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 in judetul Iasi, care insa nu paraseste „podimul". Ieri, 44 de ieseni au fost confirmati cu COVID 19, judetul ocupand locul III pe tara, alaturi de Brasov care avea acelasi numar de cazuri, si dupa Ilfov (63) si,…

- Astazi, 5 septembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: ➢ Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2375; ➢ Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1769; ➢ Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Ludovic Orban i-a lamurit pe cei de la PSD, care au tot intrebat cum se vor desfașura alegerile locale de pe 27 septembrie, in ceea ce privește votul pacienților cu COVID-19 sau aflați in carantina.Premierul a precizat, joi seara, la Realitatea PLUS, ca echipele care vor merge cu urnele mobile…

- Pe parcursul ultimei saptamani au fost depistate 3 cazuri de imbolnaviri in grupuri in trei localitați din țara. Este vorba despre Grozești, acolo unde au fost identificate 11 persoane pozitive la Covid-19 dupa ce au participat la o festivitate. Aceași situație s-a atestat și in localitațile Roșcani…

- Ziarul Unirea Numar RECORD de cazuri active in Alba: Peste 100 de locuri suplimentare, in spitalele din județ, pentru pacienții COVID-19 Numar RECORD de cazuri active in Alba: Peste 100 de locuri suplimentare, in spitalele din județ, pentru pacienții COVID-19 La aceasta ora, județul Alba inregistreaza…