Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana face demersuri pentru achiziționarea in comun noile pastile antivirale care pot fi luate acasa pentru tratarea bolii Covid-19 in forme ușoare și moderate, deși unele țari UE au avansat propriile acorduri, transmite Euronews. Este vorba de antiviralele Paxlovid de la Pfizer și Molnupiravir…

- Luni, in jurul orei 11, pompierii de la ISU Giurgiu erau solicitați sa intervina in zona unei localitați din apropierea municipiului, acolo unde o mașina a luat foc, in urma unei explozii. Un tanar, in varsta de 24 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce in autoturismul pe care il conducea…

- Slovenia a renuntat de luni la cea mai mare parte a restrictiilor anti-COVID-19, informeaza DPA și Euractiv. Rezidentii care merg la restaurante, hoteluri si evenimente nu trebuie sa mai faca dovada vaccinarii, ca au trecut prin boala sau ca au un rezultat negativ al unui test recent pentru depistarea…

- Trei persoane, printre care un copil, au murit, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost transportate la spital, dupa un accident rutier petrecut, duminica, la iesirea din municipiul Tulcea. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a anuntat ca accidentul s-a produs dupa ce un tanar, in…

- O fetita de 6 ani a fost lovita de o masina, in Petrosani, in timp ce se deplasa cu mama ei pe trotuar, cercetarile aratand ca soferului, un tanar de 29 de ani, i s-a facut rau la volan, dupa care a decedat, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. „Politistii ajunsi la…

- Sambata seara, 22 ianuarie, in jurul orei 19.40, politistii constanteni au fost sesizati despre faptul ca, pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, s ar afla un bagaj suspect.La fata locului au intervenit de urgenta politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta pentru asigurarea perimetrului,…