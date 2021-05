Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Ortopedie Foisor, transformat peste noapte, in urma cu o luna, in spital COVID, nu mai are niciun pacient internat. Seful DSP Bucuresti afirma ca o echipa verifica documentatia si circuitele epidemiologice, existand posibilitatea ca miercuri seara sa fie eliberat avizul pentru ca spitalul…

- In spital se efectueaza nebulizarea și curațenia generala, urmand sa se refaca circuitele stabilite pentru pacienții cu Sars-Cov-2. Marți, in spital mai era internat un singur pacient Covid-19, in secția ATI. Dupa ce unitatea medicala va primi avizul DSP, se va redeschide și pentru ceilalți pacienți.Potrivit…

- „Prostia și incapațanarea Guvernului nu țin loc de servicii medicale! Spitalul de Ortopedie Foișor trebuie redeschis urgent!Blocarea unui intreg spital de specialitate, unde mai sunt internați doar 3 bolnavi de Covid 19, in timp ce peste 869 de pacienți se afla pe lista de așteptare de mai bine de o…

- „Prostia și incapațanarea Guvernului nu țin loc de servicii medicale! Spitalul de Ortopedie Foișor trebuie redeschis urgent!Blocarea unui intreg spital de specialitate, unde mai sunt internați doar 3 bolnavi de Covid 19, in timp ce peste 869 de pacienți se afla pe lista de așteptare de mai bine de o…

- Transferarea pacienților din Spitalul de Ortopedie Foișor ”a fost un act criminal”, a declarat, miercuri seara, Emanuel Ungureanu, deputat USR-PLUS, indicandu-l vinovat pe Raed Arafat. Ungureanu a anunțat ca a dat ultimatum DSP București pentru redeschiderea Spitalului Foișor pentru toți pacienții,…

- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare…

- Activista PSD Codruta Cerva si negationistul Pompiliu Diplan au provocat scandal, vineri noapte, in fata Spitalul de Ortopedie „Foisor” din Capitala dupa ce Raed Arafat a decis ca 20 de pacienti sa fie transferati la alte spitale. „Foisor” devine spital COVID. Spitalul Foișor devine spital Covid-19!…

- Mai multe cadre medicale de la Spitalul Colentina din Capitala vor sa plece, din cauza ca spitalul a ajuns sa trateze doar pacienții cu COVID-19. Managerul spitalului, Victor Cauni, a explicat ca instituția a funcționat aproape un an intreg in sistem full COVID. „Nu am avut niciun pacient cronic și…