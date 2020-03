Spitalul din Balaceanca are, de vineri, pe langa cele trei corturi instalate marti de Ministerul Apararii, si un container dublu, care va fi folosit in caz de izolare epidemiologica, precizeaza CJ Ilfov, anunța AGERPRES.

"Spitalul din Balaceanca are, incepand de azi, pe langa cele trei corturi instalate marti de Ministerul Apararii, si un container dublu care va fi folosit in caz de izolare epidemiologica. In corturile Armatei se face deja triajul epidemiologic. Sunt dotate cu pat, birou, masa, scaune, izolatie la sol cu mocheta impermeabila si un dulap pentru medicamente si aparate medicale.…