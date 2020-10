Spitalele vor folosi teste rapide pentru depistarea COVID-19 Pacienții asimptomatici sau cu forme ușoare de boala vor ramane acasa, monitorizați, prin telefon, de medicul de familie și vor fi declarați vindecați dupa 14 zile, fara a li se mai face un test pentru SARS CoV-2, așa prevede un ordin al Ministrului Sanatații. Acesta conține normele de aplicare a ordonanței privind ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cu forme ușoare de COVID-19. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare Ordinul semnat de ministrul Sanatații conține o fișa cu intrebarile la care trebuie sa raspunda un pacient diagnosticat cu coronavirus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

