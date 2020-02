Consiliul Județean Timiș a luat decizia de a continua și in acest an programul inițiat in premiera in 2019, prin care spitalele din orașe și municipii primesc fonduri din partea instituției pentru dotarea cu aparatura medicala moderna. Calin Dobra, președintele CJ Timiș, a anunțat ca fiecare unitate medicala poate sa primeasca 100.000 de euro pentru […] Articolul Spitalele din Timiș primesc și in acest an bani de la consiliul județean pentru dotarea cu aparatura moderna a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .