- În perioada 25 decembrie a.c. – 5 ianuarie 2020, în cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii (Str. Moților, nr. 68) vor funcționa secțiile clinice Pediatrie I, II și III, Chirurgie și Ortopedie Pediatrica, ATI, Psihiatrie Pediatrica, Neurologie Pediatrica, Neonatologie Prematuri,…

- O infirmiera de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iași venea bauta la serviciu, dar colegii o "acopereau" mereu. Intr-una din serile trecute, cand femeia avea o alcoolemie de 3,43 in sange, o alta infirmiera care se afla cu ea in tura a spus totul medicului de garda, scrie bzi.ro.Alcoolemia record a fost…

- Unitatea medicala are in medie aproape 40.000 de pacienti pe an, dintre care in jur de 13.000 beneficiaza de internare. Noile echipamente achizitionate sunt in special pentru partea de imagistica: RMN, radioscopie si radiologie.

- Un copil in varsta de 11 ani a fost adus in noaptea de miercuri spre joi la Iasi cu un elicopter SMURD dupa ce a mancat ciuperci. Baiatul, care este din Onesti, era constient si a povestit medicilor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" ca a mancat ciuperci culese din padure, alaturi de ceilalti membri…

- Patru copii au ajuns in Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", zilele acestea, cu suspiciune de intoxicatie cu ciuperci. Trei dintre ei sunt din aceeasi familie, au 5, 7 si 9 ani si au mancat ciuperci culese din padure. In aceeasi zi, a ajuns in UPU si al patrulea copil,…

- UPDATE: Copilul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi. Soferul in varsta de 32 de ani a suferit politraumatism, ruptura de splina, contuzie glezna dreapta si laceratie de ficat. Acesta urmeaza sa fie supus unor interventii chirurgicale pentru a i se opri hemoragia.…

