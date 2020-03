Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in familia Forestei. Antrenorul gruparii sucevene, Petre Grigoraș, trece prin clipe grele, dupa ce in dupa-amiaza zilei de luni, 30 martie, a fost anunțat ca fratele sau, in varsta de 59 de ani, stabilit in localitatea bacauana Zemeș, a decedat din cauza virusului COVID-19. La ...

- Ministerul Sanatații a publicat protocolul de tratament al pacienților depistați cu virusul COVID-19. In documentul cu pricina sunt prevazute diversele tratamente, in funcție de manifestarile bolii și stadiile de manifestare.

- Știm cum e sa primești o veste neașteptata pentru care nimic nu te putea pregati, sa te afli in fața unui moment critic și sa se schimbe totul, deodata, pentru tine și pentru cei dragi. De 28 de ani, la HOSPICE Casa Speranței suntem impreuna in cele mai grele momente ale pacientilor nostri, cu un intreg…

- Coronavirusul face prima victima in sistemul medical francez. Franta inaspreste sanctiunile pentru nerespectarea izolariii la domiciliu. Medicul care a murit avea 68 de ani era pensionat, dar a continuat sa...

- O adevarata tragedie s-a abatut asupra unei familii din India. O copila de doar trei ani a avut parte de un sfarșit șocant. Fetița a cazut intr-o oala cu mancare in timp ce se afla la o școala din Mirzapur, Uttar Pradesh, India. Potrivit presei internaționale, micuța a murit arsa de vie și…