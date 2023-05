Spital din Romania, dat in judecata de catre familia unei paciente, care ar fi murit din cauza unei infecții. Bacteria ar fi fost contactata in unitatea medicala. Evenimentul s-a produs in Alba Iulia, in cursul anului trecut. Spital din Romania, acționat in instanța. O femeie ar fi murit din cauza unei infecții nosocomiale Familia unei femei din Alba Iulia a acționat in instanța Spitalul Județean de Urgența, dupa ce aceasta și-a pierdut viața. Pacienta a murit in urma unei infecții nosocomiale, contactata pe perioada spitalizarii. Conform spuselor fiicei și nepoatei acesteia, femeia a fost internata…