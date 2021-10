Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu, campioana de la US Open, a uimit lumea tenisului cu victoria sa de la New York, victorie care i-a adus un cec in valoare de 2.500.000 de dolari. La ora actuala, conform site-ului WTA, Emma are 2.803.376 $ castigati in tenis. Emma Raducanu, „Dame” in UK? Sportiva care are un tata roman…

- Washingtonul si Parisul au avut contacte la nivel inalt inaintea anuntului despre incheierea noii aliante ''AUKUS'' 'intre SUA, Marea Britanie si Australia, a declarat joi un responsabil al Casei Albe, afirmatie contrazisa de Franta, unde anuntul despre noua alianta a provocat furie, intrucat Parisul…

- Mara Mareș este din acest an consilier de stat in Cancelaria Primului-Ministru, Florin Cițu. Cariera ei politica a inceput in 2016, imediat dupa ce s-a intors in țara.”Am plecat in Marea Britanie la studii, am locuit in Oxford și in Londra timp de 8 ani, dintre care unul am stat la Madrid, deci sunt…

- Este "foarte probabil" ca Marea Britanie sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19 a personalului medical si de asistenta sociala din prima linie, conform declaratiilor facute marti de ministrul sanatatii, Sajid Javid, transmite Reuters. Sajid Javis a precizat ca guvernul a lansat…

- Serviciul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie va demara luni cel mai mare studiu clinic la nivel global al testului de sânge Galleri, produs de compania Grail Inc, care poate fi utilizat pentru detectarea a peste 50 de tipuri de cancer înainte de aparitia simptomelor, informeaza…

- Emma Raducanu e, in acest moment, definitia unei sportive multinationale. Pentru ca s-a nascut in Canada, dintr-un tata roman si o mama chinezoaica, s-a mutat in Marea Britanie cu familia, pe cand avea doi ani, iar acum reprezinta aceasta tara. Asta in timp ce viziteaza, periodic, Bucurestiul pentru…

- Evelin Banev, zis „Brendo”, cunoscut drept 1„Regele cocainei” din Bulgaria, a fost retinut la 7 septembrie „in regiunea Kiev”, Ucraina, a indicat, vineri, Parchetul din Sofia intr-un comunicat, adaugand ca o cerere de extradare este „in pregatire”, informeaza AFP, citata de Agerpres . In locuinta sa…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, ca sancționeaza șapte persoane despre care spune ca sunt spioni ruși suspectați de implicare in otravirea cu noviciok a opozantului rus Alexei Navalnii de anul trecut, relateaza Reuters.