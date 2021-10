Un cetatean austriac si doi romani vor fi audiati de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) Timisoara . Cei trei sunt acuzați ca au constituit un grup infractional specializat in santaj, hartuire, violare de domiciliu si violarea vietii private. Cinci perchezitii au avut loc in acest caz marti, 19 octombrie, in judetele Arad si Timis. In cauza s-a retinut faptul ca in cursul anului 2021, un cetatean austriac și doi cetateni romani s-au organizat in grup infractional. In mod coordonat si repetat, prin utilizarea unor dispozitive de…