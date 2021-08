Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Spike Lee va realiza un nou montaj pentru ultimul episod al serialului sau documentar despre atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, produs de HBO, care contine interviuri cu adepti ai teoriilor conspiratiei, a anuntat miercuri cineastul american, citat de AFP. Ultimul episod…

- In anul 2001, inamicul absolut al Occidentului se chema Al-Qaida, in spatele figurii liderului Osama Bin Laden. Dupa 20 de ani de razboi, esecul poate fi cu greu contestat: jihadismul a facut metastaze, gruparile sunt in acelasi timp mai numeroase si mai bine repartizate geografic, noteaza AFP intr-un…

- Netflix a lansat trailerul oficial pentru "Schumacher", portretul sportivului care a obtinut titlul mondial la Formula 1 de sapte ori, Michael Schumacher, informeaza News.ro. Acest documentar va fi lansat la nivel global pe Netflix pe 15 septembrie. Acum 30 de ani, Michael Schumacher…

- In jurul lui David Rockefeller au inflorit o mulțime de teorii ale conspirației. Cel mai bogat om al Americii a fost acuzat de implicare in asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, dar nimeni nu a reușit sa probeze vreo legatura. S-a spus, de asemenea, despre el ca ar fi suferit nu mai puțin de șase…

- Un farmacist american sceptic cu privire la vaccinare a fost condamnat la trei ani de inchisoare dupa ce a pledat vinovat de faptul ca a deteriorat cu buna stiinta sute de doze de vaccin impotriva covid-19, anunta Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP.

- Cei 6 prieteni din „Friends” s-au intors pe micile ecrane, dupa 17 ani de la difuzarea ultimul episod. Filmul „Freinds: The Reunion” a fost lansat noaptea trecuta in Romania și nume mari ale showbiz-ului extern și-au facut apariția in ecranizarea mult așteptata de fani.