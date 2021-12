Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul film din seria Spider-Man de la Marvel a inregistrat incasari de 260 de milioane de dolari intr-un singur weekend, noteaza CNN. Duminica se preconiza ca incasarile vor fi in jurul sumei de 253 de milioane de dolari, insa filmul a depașit toate așteptarile. Acest lucru este cu atat mai impresionant,…

- Familiile celor 17 persoane ucise in atacul armat din 2018 dintr-un liceu din Parkland (statul american Florida) vor primi despagubiri in valoare totala de 25 de milioane de dolari, a informat sambata cotidianul Sun Sentinel, preluat de EFE, arata Agerpres. Potrivit unui acord la care a avut…

- In varsta de 60 de ani, George Clooney a atras atenția cu cea mai recenta declarație facuta. Actorul a dezvaluit ca a refuzat o oferta de 35 de milioane de dolari pentru o singura zi de munca. Acesta trebuia sa filmeze o reclama pentru o companie aeriana. „Am fost ofertat cu 35 de milioane de dolari…

- „Batalia de la lacul Changjin", un film chinezesc despre razboiul din Coreea (1950-1953), a doborat toate recordurile de incasari in tara sa de origine si a condus la arestarea unui jurnalist critic, relateaza joi AFP, inf0rmeaza Agerpres. Filmul, lansat cu ocazia Zilei Nationale, pe 1 octombrie,…

- Superproductia „Dune”, noua adaptare a regizorului Denis Villeneuve a romanului cu acelasi nume al autorului de science fiction Frank Herbert, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american. Lansata cu cateva saptamani in urma si in alte tari, superproductia a obtinut incasari de 300 de milioane…

- „Dune”, ecranizarea lui Denis Villeneuve a romanului omonim scris de Frank Herbert, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, relateaza news.ro In al doilea weekend de la premiera, filmul cu Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac si Zendaya in distributie…

- „No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond”, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend cu incasari putin sub asteptarile producatorilor, informeaza News.ro. Lungmetrajul a ajuns pe marile ecrane nord-americane cu o saptamana mai tarziu fata de lansarea din…

- Filmul "Venom: Let There Be Carnage" a generat incasari de 90,1 milioane de dolari in weekend la nivel nord-american, stabilind un nou record, potrivit Variety, potrivit news.ro. Productia Sony Pictures se afla intre blockusterele din 2021 cu cele mai mari castiguri. Filmul cu Tom Hardy ruleaza…