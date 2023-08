Sperietură zdravănă pentru românii plecați în vacanță în Grecia. Cutremurul i-a prins acolo! Un cutremur de magnitudine medie a avut loc in Grecia. Seismul s-a produs la ora 10:49:30 (ora locala a Romaniei), in Creta. Magnitudinea inregistrata a fost de 4,8. Unde s-a resimțit cel mai puternic? Seismul a fost raportat la adancimea de 11,1 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72km SV de Chania. Momentan […] The post Sperietura zdravana pentru romanii plecați in vacanța in Grecia. Cutremurul i-a prins acolo! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii romani prefera in 2023, in proportie de peste 88%, sa calatoreasca cu avionul in Grecia, in detrimentul deplasarilor cu masina personala. In primele 5 luni ale acestui an, cei mai hotarati iubitori de vacante in Grecia au fost familistii, care au ales sa-si rezerve biletele de avion cu minimum…

- Un cutremur de 4,8 grade pe Richter, in afara localitații Atalanti, din Grecia, s-a produs joi, in jurul orei 15.30. Cutremurul a fost resimțit și in Atena, scrie Mediafax.Seismul s-a produs la 9 kilometri sud-sud-vest de Atalanti, la o adancime de 5 kilometri, potrivit Greek City Times. CITESTE…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a avut loc marți, seara, in Arad, fiind resimțit și in Timișoara și Cluj.Seismul a avut loc la ora 20:26:52 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ARAD, și a avut magnitudinea 5.3.Cutremurul semnificativ s-a produs la adancimea de 15km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter a avut loc luni dimineața, in Arad, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 6.25 s-a produs in Crișana, Arad. Seismul a avut magnitudinea de 3.5 și…

- Un cutremur cu magnitudinea 4.1 s-a produs, marti seara, in judetul Arad, la o adancime de 8,7 kilometri, potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului. "In ziua de 23.05.2023, 19:15:30 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 8.7 kilometri",…

- Un nou cutremur de suprafața s-a produs marți seara, 23 mai, in județul Arad, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut magnitudinea 4,1 pe scara Richter.„In ziua de 23.05.2023, 19:15:29, s-a produs in Banat, Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea…

- Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Seismul vine la aproape doua ore dupa ce in aceeași zona a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe Richter. In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, ARAD un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea 4.6 s-a produs, luni seara, in judetul Arad, la o adancime de 15 kilometri, anunta Institutul pentru Fizica Pamantului. Potrivit INFP, luni, la ora 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs, in zona Banat, judetul Arad, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de…