- Victoria democratului Joe Biden in statul-cheie Michigan a fost validata oficial luni, un nou revers pentru Donald Trump, care refuza inca sa accepte infrangerea in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza AFP. O comisie a validat rezultatele in acest stat cu 16 electori si unde Joe Biden…

- Verdict final, Statul Georgia valideaza oficial victoria lui Joe Biden in alegeri. Statul american Georgia a certificat oficial victoria candidatului democrat Joe Biden asupra republicanului Donald Trump in acest stat la scrutinul prezidential din 3 noiembrie. Guvernatorul Brian Kemp si Brad Raffensperger…

- In ciuda anunțului cum ca Joe Biden a caștigat cursa pentru Casa Alba și va fi noul președinte al SUA, Donald Trump nu are de gand sa iși accepte prea curand infrangerea, spun aliații sai, potrivit Reuters. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, scrie CNN, ar fi incercat sa il convinga sa ia in calcul retragerea,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters. Experti in legislatia alegerilor au spus…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane de marti Joe Biden a obtinut victoria in statul cheie Michigan, extinzand astfel marja in fata rivalului sau, presedintele Donald Trump, conform proiectiilor posturilor CBS, CNN si NBC, informeaza EFE. Cu cei 16 delegati pe care…

- Miercuri la ora 12.00, președintele Donald Trump anunța ca a invins in statele-cheie Florida, Ohio și Texas, iar Joe Biden iși anunța victoria in Pennsylvania. Pentru a obține victoria, Biden avea nevoie in orele urmatoare de victorie in trei state-cheie: Pennsylvania, Michigan și Wisconsin. Joe Biden…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Ziua votului la alegerile prezidențiale din Statele Unite este pe cale sa inceapa. Aproape 100 de milioane de americani au votat deja prin corespondența sau prin procedura de vot anticipat, un numar imens, comparabil deja cu 70% din numarul de voturi total din 2016. Cei doi candidați și-au incheiat…