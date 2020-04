Speranțe deșarte! ”MEDICAMENTUL minune”, utilizat și în România, nu are efecte pozitive! Un studiu realizat și publicat in SUA, fara evaluare colegiala (peer review), arata ca hidroxiclorochina, un medicament impotriva malariei utilizat drept tratament – candidat intr-un program global al OMS, nu are efecte benefice asupra pacienților infectați cu coronavirus, transmit National Public Radio și CNN. Ca urmare a rezultatelor studiului, un comitet de experți aprobat de Institutul Național pentru Boli Infecțioase din SUA a recomandat doctorilor sa nu utilizeze tratamentul bazat pe o combinație de hidroclorochina și azitromycin. Specialiștii au aratat ca utilizarea acestei combinații intre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea cazurilor de COVID-19 de import este ‘in continua scadere’, iar infectiile sunt in faza de transmitere locala si inca nu exista o situatie epidemica extinsa, concluzioneaza Institutul National de Sanatate Publica, in urma analizei cazurilor confirmate cu noul coronavirus, in perioada 26 februarie…

- Mai multe țari eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate noul coronavirus. In acest moment, au inceput deja testarile unor vaccinuri experimentale in cateva state. China, locul unde a izbucnit pandemia, a anunțat prima testare clinica a unui vaccin impotriva virusului Sars-Cov2, relateaza AFP.…

- Un vaccin experimental contra COVID-19 ar putea fi testat in aproximativ o luna si in Romania, anunta Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals” din București. Acesta a afirmat ca intre Institutul National de Boli Infectioase din Romania si britanici exista un protocol de colaborare.…

- Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals”din Bucuresti, principalul pol pentru tratarea persoanelor infectate cu COVID-19, va primi din partea Antibiotice Iasi suma de 250.000 lei, alti 50.000 lei fiind donati Institutului Regional de Oncologie, informeaza Agerpres. „In acest context pandemic…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- • Un barbat și o femeie au ajuns cu suspiciune de Covid-19 la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Ploiești • La Bușteni, intenția de a crea un spațiu de carantina a creat panica printre locuitorii orașului Violeta Stoica Doua dintre cele 200 de persoane domiciliate in județul…

- In cadrul sedintei extraordinare de CJ, care s-a desfasurat ieri, la Palatul administrativ, Sorina Pintea, managerul Spitalului Judetean „Dr. Constantin Opris” a declarat ca unitatea medicala este pregatit sa cazeze temporar potentiali purtatori ai virusului Coronavirus, daca acestia vor trebui supusi…

- Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiei cu coronavirus, informeaza AGERPRES . “In prezent, Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiilor…