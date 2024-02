Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia EFE, informeaza…

- Armata ucraineana s-a retras din orasul Avdiivka, oras din est in care situatia s-a deteriorat considerabil in ultimele zile, a anuntat generalul ucrainean Oleksandr Tarnavski, comandantul trupelor din zona, relateaza AFP. „Conform ordinului primit, (ne-am) retras din Avdiivka pe pozitii pregatite in…

- Varstnicii, o provocare pentru sistemele de sanatate. Explicațiile profesorului timișorean Emilian Popovici. In ultimii ani, Europa se confrunta cu o schimbare demografica, populația imbatranind intr-un...

- NATO a aratat, miercuri, ca Europa a indeplinit un obiectiv de cheltuieli al alianței și ca Statele Unite au nevoie de aliați. Declarația vine la cateva zile dupa ce fostul președinte american Donald Trump a sugerat ca Washingtonul ar putea sa nu protejeze țarile care nu cheltuiesc suficient. Statele…

- Statele Unite sunt principalul sustinator militar al Kievului – caruia i-a furnizat de la inceputul Razboiului din Ucraina, la 24 februarie 2022, armament in valoare de 44,5 miliarde de dolari. Insa incapacitatea Congresului american de a debloca un nou ajutor si posibilitatea alegerii la 5 noiembrie…

- Armata rusa a reusit sa intre pentru prima oara in orasul ucrainean Avdiivka, scena celor mai crancene lupte in estul tarii, dar a fost respinsa, a informat primarul orașului. El a spus ca au fost grupuri de sabotaj si de recunoastere rusesti care au intrat in partea de sud a orașului, care au fost…

- Șeful armatei britanice, generalul Sir Patrick Sanders, spune ca cetațenii Regatului Unit ar trebui sa fie pregatiți pentru un razboi de amploarea celor din secolul XX și ca s-ar putea sa fie ei inșiși nevoiți sa se mobilizeze, relateaza Euronews.Sanders a afirmat ca invazia rusa din Ucraina este un…

- Fostul presedinte american Donald Trump conditioneaza angajamentul pentru NATO de atitudinea Europei. El le-ar fi spus unor inalti oficiali europeni, pe cand era presedinte, ca SUA nu vor ajuta niciodata Europa daca va fi atacata.