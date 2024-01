Speranța de viață crește cu fiecare an petrecut într-o școală sau universitate Speranța de viața crește cu fiecare an petrecut intr-o școala sau universitate, susțin autorii unui studiu publicat in revista americana The Lancet Public Health. Autorii acestui studiu sunt cercetatori de la Universitatea de Științe și Tehnologii (NTNU) din Norvegia și de la Universitatea din Seatle (SUA). Ei au analizat date provenind din 59 de țari, printre care SUA, Regatul Unit, China, Brazilia și au ajuns la concluzia ca mortalitatea la persoanele cu varste intre 18 și 49 de ani ar scadea cu 2% la fiecare an de studiu. In acest ritm, potrivit cercetatorilor, cu 18 ani de studiu și un stil… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

