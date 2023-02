Prigojin recunoaste ca a fondat si finantat Internet Research Agency, organizatie care ar fi jucat un rol central in amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, a recunoscut ca a fondat si a finantat o companie pe care SUA a descris-o drept o „ferma de troli rusesti”, care s-ar fi amestecat in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza The Guardian. Prigojin, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, a recunoscut anterior ca a intervenit in alegerile din SUA, dar declaratia sa de astazi a subliniat legaturile…