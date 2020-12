Stiri pe aceeasi tema

- "Grupul Romgaz a inregistrat in primele 9 luni ale anului 2020 o cifra de afaceri de 2,918 miliarde lei, in scadere cu 23,01%, respectiv 872,4 milioane lei, comparativ cu cea realizata in primele 9 luni din 2019 (...) ca urmare a scaderii veniturilor din vanzarea gazelor naturale (-28,35%; -940 milioane…

- "Grupul Lenovo anunta o crestere a veniturilor din al doilea trimestru (iulie-septembrie) al acestui an fiscal, ajungand la suma de 14,5 miliarde de dolari, cu 7% mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Profitul inregistrat inainte de impozitare a crescut cu 52% comparativ cu trimestrul…

- Compania a aratat ca perspectivele sale se confrunta cu ”un nivel semnificativ de incertitudini”, mentionand viitoarele schimbari ale Apple in domeniul confidentialitatii datelor si o posibila inversare a tendintei actuale a comertului electronic determinata de pandemia de coronavirus. ”Considerand…

- Spotify a continuat trendul ascendent privind numarul de abonati si continutul. Daniel Ek, CEO si co-fondator, a explicat joi ca pretul aplicatiei ar putea creste, insa, in contextul pandemiei, acest lucru nu se va intampla curand. Gigantul de streaming a pierdut echivalentul a 68 de centi pe actiune…

- Ford a raportat un profit net de 2,4 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea, respectiv de 60 de centi pe actiune, comparativ cu un castig de 400 de milioane de dolari, sau de 11 centi pe actiune, in urma cu un an. Excluzand elementele exceptionale, profitul Ford este de 3,6 miliarde de dolari,…

- ​Startup-urile IT vor putea obține noi finanțari de capital de risc printr-un fond de investiții de 500 de milioane de dolari, lansat joi de compania americana de investiții Menlo Ventures, care a mai susținut anterior aplicația de transport Uber și compania de dispozitive pentru streaming Roku, când…

- Veniturile generate de CD-urile muzicale au scazut cu aproape 50% in primul semestru al anului 2020 in Statele Unite si sunt sensibil inferioare celor obtinute de viniluri, fapt care nu s-a mai petrecut din 1986, potrivit unor statistici publicate de asociatia profesionala RIAA (Recording Industry Association…

- In primele sase luni din 2020, 8,8 milioane de discuri vinil au fost vandute in Statele Unite, generand o cifra de afaceri de 232,1 milioane de dolari, in crestere cu 3,6- in raport cu aceeasi perioada a anului 2019. Prin comparatie, vanzarile de CD-uri au scazut cu 47,6- si au ajuns la o cifra de afaceri…