Spectacolul naturii în Cheile Turzii Natura continua sa ne uimeasca zi de zi. Rezervația naturala Cheile Turzii este surprinzator de frumoasa in orice anotimp. Mereu descoperi ceva nou ori de cate ori o vizitezi iar spectacolul naturii este fascinant de fiecare data. Acum au fost surprinși „țurțurii” de gheața formați pe stanci . Frigul de afara a inghețat apa care se prelingea pe creste și a transformat-o intr-un peisaj demn de imortalizat. Nu te saturi niciodata de minunațiile oferite de natura iar rezervația, ori de cate ori ai vizita-o ramane la fel de frumoasa și-ți dezvaluie de fiecare data mistere nebanuite pe care doar tu… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

