- Gala Premiilor UNITER 2023 revine, dupa șase ani, la Timișoara și prezinta producțiile nominalizate la categoria cel mai bun spectacol al anului 2022. Un gand care, in sfarșit, prinde contur in contextul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Așadar, in perioada 7-10 iunie 2023, trei…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, face de miercuri pana vineri, 24 - 26 mai, o vizita de stat in Romania. Liderul german va fi primit in cursul acestei zile la Palatul Cotroceni, de catre presedintelui Klaus Iohannis, transmite Agerpres. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Iohannis…

- Mai multe delegații straine viziteaza in aceste zile Timișoara, pentru a vedea principalele evenimente organizate in cadrul programului dedicat capitalei europene a culturii. In cursul zilei de astazi, o delegație de diplomați acreditați la București – ambasadori, consuli, atașați culturali – care reprezinta…

- Pentru prima data in acest an, compania de dans contemporan Unfold Motion aduce in patru cartiere timișorene proiectul „Dans Nomad”, aflat la cea de-a IV-a ediție și parte a programului „Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii”, momente coregrafice cu acompaniament muzical. Reprezentațiile vor…

- Programul cultural TM2023 ofera pe parcursul lunii mai o varietate de evenimente. Astfel, in luna mai, timișorenii și cei care ne viziteaza orașul vor avea parte de diverse manifestari, de la spectacole de teatru, reprezentații de dans contemporan, conferințe, concerte simfonice, la expoziții, o bienala…

- Banca Naționala a Romanie (BNR) a facut un nou anunț! O noua moneda urmeaza sa fie lansate incepand cu data de 10 aprilie 2023. Acest lucru se va face in circuitul numismatic. In acest fel, este vorba despre o moneda din argint. Tema este Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.

- Cea de-a IV-a ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theatre”, organizat de fundația culturala Artmedia, va marca in acest an cel mai important eveniment al orașului, Capitala Europeana a Culturii, și va aduce in fața publicului spectacole consacrate, de toate genurile și…