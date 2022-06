Stiri pe aceeasi tema

Reporterii BBC News anunța luni ca surse apropiate prim-ministrului britanic Boris Johnson sunt convinse ca moțiunea de cenzura impotriva acestuia a cazut la vot.

Filmul documentar "O scena a memoriei - 100 de ani de Teatru National la Chisinau", realizat de Petru Hadarca, va fi prezentat duminica, de la ora 12,00, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, potrivit Agerpres.

Spectacolul "Casa de la tara" de Donald Margulies, in regia lui Claudiu Goga, va fi prezentat in premiera, sambata, de la ora 19,00, la Sala Studio a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, informeaza un comunicat de presa transmis vineri AGERPRES.

Deputații USR au depus o moțiune simpla impotriva ministrului Culturii, Lucian Romașcanu, pentru ca acesta nu a dorit sa il demita pe directorului Teatrului Național din București. In replica, Lucian Romașcanu, arata ca textul inițiatorilor moțiunii nu are nicio ancora in realitate, dar se va prezenta

Lotul echipei nationale a plecat, duminica, la Tel Aviv, pentru meciul amical cu Israel, de saptamana viitoare.

Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, s-a intalnit, marti, cu o parte a colectivului Teatrului National din Bucuresti. S-au discutat probleme legate de cheltuieli, facturi si salarii, dar si despre recentele controverse din spatiul public, se arata intr-un comunicat pe site-ul tnb.ro, potrivit news.ro.

De Ziua Mondiala a Teatrului, sarbatorita la 27 martie, actori ai Teatrului National din Bucuresti din generatii diferite vor fi pe scena, in toate cele sase sali, in spectacole din repertoriul curent dar si in alte evenimente programate la aceasta data, informeaza News.ro.

Ministrul Afacerilor Externe din Israel, Yair Lapid, va face, in urmatoarele zile, vizite in Romania si Slovacia, state care au granita comuna cu Ucraina si primesc refugiati. Lapid se va intalni, duminica, la Bucuresti, cu premierul Nicolae Ciuca si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, si va merge