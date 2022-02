Spectacolele Teatrului German din Timișoara, disponibile de acum și cu subtitrare în limba engleză Din dorința de a atrage un public nou, nevorbitor de limba germana sau romana, și pentru a internaționaliza piesele puse in scena, incepand cu aceasta luna, teatrul german timișorean va asigura pentru reprezentațiile care vor avea loc și supratitrare in limba engleza, alaturi de cea in limba romana, incepand cu spectacolul „Jurnal de Romania. Timișoara”, […] Articolul Spectacolele Teatrului German din Timișoara, disponibile de acum și cu subtitrare in limba engleza a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

