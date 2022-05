Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara prezinta spectacolul-lectura „Sindromul supraviețuitorului” de Andrii Bodnarenko, in traducerea Ralucai Radulescu. Evenimentul este realizat in cadrul campaniei umanitare „Artiști romani pentru artiști ucraineni”, un proiect de strangere de fonduri.

- Teatrul național timișorean participa la campania umanitara „Artiști romani pentru artiști ucraineni” derulata de UNITER, Worldwide Reading Project și CITD (The Center for International Theatre Development din Baltimore, cu spectacolul-lectura „Sindromul supraviețuitorului” de Andrii Bodnarenko, in…

- Teatrul Național din Timișoara prezinta miercuri, 1 iunie 2022, de la ora 19,00 in Sala 2, spectacolul-lectura Sindromul supraviețuitorului de Andrii Bodnarenko, in traducerea Ralucai Radulescu, eveniment realizat in cadrul Campaniei umanitare Artiști romani pentru artiști ucraineni, proiect de strangere…

- N. Dumitrescu Dupa o intrerupere de cațiva ani, inclusiv din cauza pandemiei, in municipiul reședința al județului Prahova se reiau manifestarile incluse sub genericul ”Zilele orașului Ploiești”. ”Primaria Municipiului Ploiești organizeaza Zilele Orașului Ploiești, o sarbatoare importanta a orașului…

- Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe se alatura campaniei "Artisti romani pentru artisti ucraineni", initiata de UNITER, cu spectacolul-lectura "Sindromul supravietuitorului". Spectacolul va fi prezentat luni, 16 mai, de la ora 19, in sala cinematografului ARTA din municipiu, care gazduieste…

- O tanara din Cluj a fost condamnata la noua ani de inchisoare cu executare dupa ce, in urma cu un an, și-a injunghiat ambii copii, de sase si opt ani, din dorinta de a se razbuna pe socrul ei, informeaza Observatornews . Scenele de groaza s-au petrecut in cursul zilei de 21 aprilie 2021, intr-o casa…

- Dupa ce au ramas doar cu bunica din partea mamei, viața celor patru frați de 4, 14, 17 și 19 ani s-a schimbat radical. Femeia se chinuie sa-i creasca și copiii iși permit cu greu sa mearga la școala. Cel care le-a ucis mama este chiar tatal lor. Nici inainte de tragedie, familia nu ducea o viața ușoara.…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii amintește ca duminica, 20 martie, se sarbatorește Ziua Internaționala a Teatrului pentru Copii și Tineret și indeamna parinții sa mearga cu copiii la teatru. ”Teatrul ajuta copiii sa comunice, sa aiba un comportament prosocial și…