Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunțat, luni, 26 aprilie, ca programul-pilot privind reluarea spectacolelor de teatru sau concerte va incepe la doua saptamani dupa Sarbatorile Pascale, potrivit Agerpres. Ministrul de resort a precizat ca programul-pilot ar putea include mai multe variante,…

- Asociatia Forta Fermierilor va demara, imediat dupa Sarbatorile de Pasti, demersurile de organizare si autorizare a unui protest public al agricultorilor romani atat in Bucuresti cat si in principalele judete agricole ale Romaniei, din cauza subfinantarii cronice a sectorului. Potrivit…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, dupa prima sedinta a Comitetului interministerial pentru „revenirea Romaniei la normalitate” incepand cu 1 iunie 2021, ca de 1 iunie nu revenim total la normalitate si ca asteapta propuneri de relaxare a masurilor de la ministri. Ulterior, raspunzand unei intrebari,…

- Dupa ce astazi, Uber a anunțat disponibilitatea in Galați , concurența nu a stat mult pe ganduri și a luat cu asalt orașul din regiunea Moldovei. Bolt a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca sunt disponibile curse cu șoferi Bolt, iar in primele saptamani se opereaza cu o reducere de 50% a curselor…

- Municipalitatea a lansat, astazi, campania de Paști a programului ,,Dar din suflet pentru seniori”, prin care varstnicii brașoveni, cu varste de peste 63 de ani, in cazul femeilor, și 65 de ani, in cazul barbaților, sau care implinesc aceasta varsta pana in data de 31.12.2021 inclusiv, și cu venituri…

- In contextul deschiderii școlilor din Romania, autoritațile de la București au publicat o serie de reguli legate de condițiile in care cineva are voie sa nu poarte masca de protecție. Cu cateva ore inainte de redeschiderea școlilor in format fizic, ministerele educației și sanatații au transmis o serie…

- Au aparut primele imagini din interiorul pavilionului de la Institutul „Matei Balș” din București, care a fost afectat de incendiul in urma caruia au murit cinci pacienți. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a lui Tudor-Tim Ionescu. Acesta mai spune in postare ca la ora 19:00 va fi la fața…

- Adrian Marinescu, medic la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre riscurile folosirii Ivermectinei, un medicament folosit acum pentru deparazitarea animalelor, in tratarea infecției cu COVID-19, in contextual autorizarii in Slovacia.…