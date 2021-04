Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo da Vinci, nascut la 15 aprilie 1452 a fost ceea ce a ramas menționat drept homo universalis: pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist și scriitor. De asemenea, a facut mari descoperiri in domeniul anatomiei, ingineriei civile, opticii…

- Teatrul Național din Timișoara a ales sa marcheze Ziua Mondiala a Artei cu un spectacol care definește intru totul modul in care teatrul funcționeaza ca un catalizator al rețelei emoționale și intelectuale care alcatuiește societatea și, in realitate, pe fiecare dintre noi. Ca atare, joi, 15 aprilie,…

- Teatrul National din Timisoara (TNTm) marcheaza Ziua Mondiala a Artei cu spectacolul "Cercurile increderii" de Radu Popescu, in regia Mihaelei Lichiardopol, care va fi transmis joi, de la ora 19,00, pe canalul propriu Youtube. "Cercurile increderii" este un spectacol care defineste intru…

- Ziua Mondiala a Artei, sarbatorita in fiecare an pe data de 15 aprilie ca un omagiu adus lui Leonardo da Vinci, este marcata de Accademia di Romania in Roma prin lucrari de arta pezentate in „Expoziția de Arta cu Lucrari din Pinacoteca Accademia di Romania in Roma”. Cele 23 de lucrari de pictura, grafica…

- Muzeul de Arta Constanta celebreaza joi, 15 aprilie 2021, Ziua Mondiala a Artei, printr o expozitie realizata ca etapa a unui proiect de cercetare al artistei Anca Pasa Deaconu.Expozitia Fata in fata, va fi deschisa publicului in perioada 15 ndash; 20 aprilie 2021.Ziua Mondiala a Artei este sarbatorita…

