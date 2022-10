Spectacol „ritmic” la Olimpia Sala Sporturilor Olimpia a fost gazda celei de-a treia editii a Rhythmic Star, competitie internationala pe care CSM Ploiesti a organizat-o cu sprijinul Primariei Municipiului Ploiesti si al unor sponsori generosi. Nu mai putin de 135 de sportive de la 14 cluburi din tara si strainatate – CS UNEFS Bucuresti, CSM Arad, ACS Dandri Bucuresti, CS Victoria Cumpana, CS Sportul Studentesc Bucuresti, ACS Carla Ritmic Gim Brasov, ACS Ritmic Aly Gym Brasov, ACS Pro Aktiv CSS Triumf Bucuresti, ACS „Alexandra Pavel” Alba Iulia, CS Olimpia Bucuresti, CSS Nr. 1 Constanta, CSM Ploiesti, Kuwait Gymnastics Team… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

