- Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” organizeaza marți, 24 ianuarie 2023, incepand cu ora 11.30, un spectacol folcloric extraordinar dedicat Unirii Principatelor Romane, in cadrul caruia vor urca pe scena Ansamblul Folcloric „Craițele”, Ansamblul Folcloric „Edera”, Ansamblul Folcloric „Plaiurile…

- Un eveniment de clasa s-a petrecut la acest inceput de an la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Ramnicu Sarat. Este vorba despre evenimentul de lansare a carții „Comori de Arta intr-o donație particulara a prof. univ. dr. Negoița Laptoiu”, semnata de dr. Lucreția Dediulescu. Moderatorul intalnirii…

- Primaria Municipiului Turda organizeaza in data de 24 ianuarie 2023, incepand cu ora 16:00, in Parcul Teilor, o serie de evenimente dedicate sarbatoririi Unirii Principatelor Romane. Programul evenimentului include un recital de canto cu participarea Clubului de Canto ARIA: Ana Bucșa, Irina Calin, Maya…

- Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, lanseaza, la Centrul Iazul Morilor, un program dedicat starii de bine și sanatații buzoienilor. Programul prevede ca, in fiecare luna, incepand din ianuarie, sa li se ofere buzoienilor posibilitatea de a se intalni…

- „Revedere” – Ziua Culturii Naționale, sarbatorita la Sebeș. Programul evenimentelor Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, in colaborare cu instituțiile de invațamant locale, lanseaza o invitație de suflet pentru a marca, la Sebeș, Ziua Culturii…

- Timp de trei zile, Caravana Serile Filmului Romanesc (SFR) ajunge la Ramnicu Sarat, cu filme bune si invitati de exceptie. Invitatii editiei sunt criticul de film Irina-Margareta Nistor, regizorul Nicolae Margineanu si actorul Alexandru Conovaru. Ei vor fi prezenti la proiectiile de film care vor avea…

