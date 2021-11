Stiri pe aceeasi tema

- 5 noiembrie 2021 este una dintre cele mai calde zile de noiembrie de când se fac masuratori meteo. La Calarași au fost peste +28 C și în alte câteva localitați maximele au trecut de 27 de grade, arata datele ANM. Și joi a fost extrem de cald în țara: la Fagaraș, orașul situat…

- Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 12 si 19 grade. Dimineata, pe alocuri, in zonele joase de relief va fi ceata.Si in Bucuresti, vremea se va mentine frumoasa, iar regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor normale.…

- RESITA – 12 tunuri de la Arsenal, fabrica noastra de tunuri, ar putea strajui scarile spre Teatrul de Vara. Atat teatrul, cat si scarile spre acesta, ar putea intra in reabilitare in curand, licitatia fiind in derulare! „Am scos la licitatie un proiect pentru reabilitarea Teatrului de Vara si toata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, noi atentionari nowcasting de cod galben de intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece, valabile pana astazi, la ora 23:00, in mai multe județe din țara.La munte, vantul va avea intensificari cu viteze de peste 55...60 km/h, iar incepand…

- REȘIȚA – La finalul saptamanii trecute, gimnaștii reșițeni au participat la Campionatele Naționale Open ale seniorilor, la București! „Acest concurs a fost pentru prima data o competiție internaționala. CSM Reșița și CSȘ Reșița au facut echipa și au participat cu Robert Pașca, Raul Șoica, Gabrie Țițaru…

- Vremea se menține frumoasa dar racoroasa, au anunțat meteorologii. Sunt așteptate și ploi, iar dimineața va fi rece. Marți, 7 septembrie, vremea va fi predominant frumoasa, dar rece dimineata. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 26 de grade, Cerul va fi variabil, cu innorari si izolat ploi…

- Dupa frigul și ploile din weekendul trecut, vremea se va incalzi usor in toate regiunile. Temperaturile maxime se vor incadra intre 19 si 25 de grade. Si in Bucuresti se anunta vreme frumoasa. Luni, 6 septembrie, vremea va fi predominant frumoasa, dar se va mentine racoroasa in cea mai mare parte a…

- ANM anunța pentru astazi o avertizare meteo de Cod Galben de ploi. Zonele afectate de noile fenomene meteo sunt Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și local in Crișana. Tot astazi ANM a mai anunțat și cum va fi vremea in București in urmatoarele 24 de ore și la ce sa ne așteptam din punct de […]…