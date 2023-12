SPECTACOL! David Popovici a luat bronzul in cursa de 100 metri liber de la Campionatul European 2023! 

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz in proba de 100 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Popovici a fost devansat de francezul Maxime Grousset si de italianul Alessandro Miressi. Romanul a inceput foarte slab, fiind…

- David Popovici a cucerit a doua medalie pentru delegația Romaniei la Campionatele Europene de Inot in bazin scurt de la Otopeni. Romanul a terminat al treilea in finala probei de 100 metri liber.

- David Popovici se pregatește pentru ultima finala de la Europenele de Inot in bazin scurt de la Otopeni. Cursa de 100 de metri liber va incepe la 19:14 și va fi transmisa live pe Antena Stars și Antena Play. Știre in curs de actualizare La doar 19 ani, inotatorul roman se claseaza pe locul șase in calificarile…

- David Popovici se pregatește pentru ultima finala de la Europenele de Inot in bazin scurt de la Otopeni. Cursa de 100 de metri liber va incepe la 19:14 și va fi transmisa live pe Antena Stars și Antena Play. Știre in curs de actualizare La doar 19 ani, inotatorul roman se claseaza pe locul șase in calificarile…

- David Popovici, clasat pe locul patru in finala probei de 200 m liber de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni, a declarat la finalul cursei ca nu poate face de fiecare data cel mai bun timp al sau. El este dezamagit, totodata, ca nu a reusit rezultatul de la Mondialele de la…

- In aceasta seara, David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Finala probei va avea loc maine, 10 decembrie.

- David Popovici este unul dintre sportivii Romaniei de top. Inotatorul in varsta de 19 ani s-a calificat in finala Campionatului European de Inot in bazin scurt 2023 care are loc la Otopeni, in București.

- Romania, in componenta David Popovici, George-Alexandru Stoica-Constantin, Mihai Gergely, Patrick-Sebastian Dinu, s-a calificat in finala probei masculine de stafeta 4x50 m liber, marti dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.