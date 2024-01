Ziua Femeii va fi celebrata la Milexim printr-un spectacol cu indragitul interpret Ghița Munteanu, care este programat in 16 martie. ”Va invitam sa petreceți Ziua Internaționala a Femeii intr-un cadru elegant alaturi de indragitul interpret Ghița Munteanu! Milexim Ballroom se pregatește sa sarbatoreasca in stil grandios Ziua Internaționala a Femeii, iar artistul de renume Ghița Munteanu, va fi gazda unui eveniment special. In data de 16 martie 2024, incepand cu orele 20.00, Milexim Ballroom va fi locul unde femeile vor fi celebrate intr-un mod unic. Cu o cariera impresionanta și un repertoriu…