Spectacol caritabil de balet pentru copiii bolnavi de cancer

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 6 iunie, de la ora 16, cursanții Scolii de balet „The House of Ballet” va invita la Gala de balet. Spectacolul va avea loc la Iulius Congres Hall din cadrul Iulius Mall Timisoara. Evenimentul este dedicat Asociației Little People, care deruleaza programe in beneficiul copiilor și adolescenților…

- In weekend puteți vedea un spectacol cu secvențe din celebrele opere de balet clasic, intr-o interpretare aparte, realizata de cursanții Școlii de balet „The House of Ballet”. Intrarea se face pe baza unei donații catre Asociația Little People, care deruleaza programe de suport psihosocial, de care…

- Imagineaza-ți doar… ești copil, iar principala ta preocupare ar trebui sa fie joaca. Afli ca ești diagnosticat cu cancer. Apar multe intrebari și ești speriat. Cam așa incepe povestea micilor luptatori. Poți alerga și dona pentru proiectul celor de la „Little People”, prin care copiii bolnavi de cancer…

- „Copacul Dorințelor: Amintiri din copilarie”, primul lungmetraj caritabil din Romania, inspirat din realitatea cruda a copiilor care infrunta un diagnostic incurabil, va fi lansat in aceasta toamna la Cineplexx Baneasa. Incasarile din bilete se vor...

- Deputatul Cristian Ichim (PLUS) face un apel public la populație, companii și autoritați sa sprijine financiar Asociația Lumina, care, prin Centrul pentru Ingrijiri Paliative Pediatrice ,,Hospice Lumina” din Bacau ingrijește copiii bolnavi de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Comunitatea Kangoo Jumps a donat 16.000 lei in doua zile pentru copiii bolnavi de cancer Totul s-a derulat in cadrul primelor doua zile ale evenimentului caritabil Kangoo Jumps pentru Viața, ce are loc anul acesta online. Astfel, intre 20 și 30 martie, 100 de instructori din intreaga lume țin ore online,…

- Clujeanul Vlad Pop, care a plecat pe 1 martie intr-un maraton de 620 de km, de la Cluj-Napoca la Constanța, pentru copiii bolnavi de cancer, a ajuns la destinație. Pop a parcurs distanța in 7 zile și jumatate. Vlad Pop a plecat din Cluj pe 1 martie, iar inițial, alaturi de el, au mai pornit și alți…

- Clujeanul Vlad Pop, care a plecat pe 1 martie intr-un maraton de 620 de km, de la Cluj-Napoca la Constanța, pentru copiii bolnavi de cancer, a ajuns la destinație. Pop a parcurs distanța in 7 zile și jumatate.