Specialiștii explică: Mic ghid pentru amânarea plății ratelor bancare Ordonanța de urgența prin care se amana plata ratelor și dobanzilor are ca principali beneficiari: persoane fizice, PFA, intreprinderi individuale și familiale, profesii liberale și persoane juridice din contractele de credit, respectiv leasing, potrivit unui comunicat al Impetum Group și CITR: Suspendarea se poate produce pentru o durata de pana 9 luni (durata minima de suspendare 1 luna) pentru rate de capital, dobanzi și comisioane, iar amanarea la plata nu va fi clasificata ca expunere neperformanta. Este valabil și pentru instituțiile de credit bancare și pentru cele nebancare … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marți, un proiect de lege privind suspendarea platii ratelor bancare. Parlamentarii PSD au spus ca au corectat, astfel, prevederile din ordonanta data de Guvern, care mentinea „dobanda la dobanda”.Senatorii au adoptat, marți, un proiect de lege privind suspendarea rambursarii…

- Principalii beneficiari ai masurii de amânare de catre instituțiile de credit bancare și nebancare a ratelor și dobânzilor la credite, publicate în Monitorul Oficial, sunt: persoane fizice, PFA, întreprinderi individuale și familiale, profesii liberale și persoane juridice din…

- Ordonanța de Urgența adoptata luni de executiv, care prevede posibilitatea amanarii ratelor la banca pana la o perioada de 9 luni, a fost publicata in Monitorul Oficial. Romanii vor putea depune la banca solicitare pentru amanarea ratelor in urmatoarele 45 de zile, adica pana la jumatatea lunii mai.…

- Ordonanța privind eșalonarea ratelor, retrasa de la publicare. Cițu susține ca va fi corectata, nu anulata! Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca Ordonanța care amana plata ratelor pana la 9 luni nu este retrasa, in ciuda unui document oficial care arata acest…

- Persoanele fizice trebuie sa aiba veniturile afectate direct sau indirect de pandemie, iar IMM trebuie sa aiba activitatea afectata de deciziile autoritaților, arata sursele Profit.ro. Legea se aplica pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate și intreprinderile mici și mijlocii. Se introduce…

- Executivul este pregatit ca joi sa dea o ordonanta de urgenta care permite amanarea platii ratelor la banca atat pentru persoane fizice, cat si pentru firme, pentru o perioada maxima de noua luni, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. ‘Guvernul este pregatit ca maine sa dea ordonanta de…

- Guvernul vrea sa aprobe printr-o Ordonanta de Urgența amanarea platii ratelor pentru o perioada mai apropiata de șase luni. Anunțul a fost comunicat de ministrul Finanțelor, Florin Cițu la...

- Ionel Danca: „Avem o abordare graduala in ceea ce privește epidemia de coronavirus. Asta nu inseamna ca e lipsita de claritate sau de fermitate. In funcție de efectele evoluției acestei epidemii in zona economica, suntem pregatiți cu adoptarea de masuri necesare posibile. In primul pachet de masuri…