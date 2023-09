Specialiștii Administrației de Meteorologie au actualizat prognoza meteo! Dupa o perioada in care canicula a persistat in aproape toata țara, iata ca temperaturile devin suportabile. Potrivit meteorologilor, am scapat de aerul tropical, dar vor incepe ploile. Florinela Georgescu, director executiv al ANM, a spus cum va fi vremea astazi și maine in Romania.