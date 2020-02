Specialisti: Vinieta Oxigen, un inceput bun, dar timid Traficul din Bucuresti este constant evidentiat de statistici si studii interne si internationale, care plaseaza Capitala Romaniei in topurile celor mai poluate orase din cauza numarului mare de masini si a ambuteiajelor produse.



In acest context, este evidenta necesitatea adoptarii unor solutii pentru decongestionarea traficului si, implicit, pentru reducerea poluarii. Demararea programului Oxigen, la inceputul acestui an, are drept scop declarat ameliorarea ambilor indicatori.



Sa nu uitam si ca, din cauza poluarii din Capitala si din alte doua mari orase, Romania se afla… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

