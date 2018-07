Stiri pe aceeasi tema

- I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017 Proiectele…

- In complexul rezidențial Aviației Park, spațiile verzi ocupa o suprafața apropiata de cea a 2 stadioane de fotbal: din totalul de 15.000 de metri patrați, peste 11.000 constituie o imensa gradina amenajata pentru relaxare și activitațile recreaționale ale viitoarei comunitații. Aceasta investiție in…

- Asociația Ateliere Fara Frontiere organizeaza conferința ACTIV - Costul nemuncii și necesitatea investiției în politici de activare pentru cei aflați în situație de saracie, excluziune și marginalizare Peste 70 de profesioniști din sectorul neguvernamental, instituții de…

- Victor Ponta joaca din nou, in ciuda trecerii anilor, rolul tinerelului simpatic si cu aplomb. Faza cu renunțarea la haina pentru a ramane in camașa, a fost un produs imprumutat – made in USA, comenteaza politologul Stelian Tanase lansarea de luni a partidului Pro Romania

- Partidul ungar de extrema-dreapta Jobbik si-a ales sambata un nou lider, care ar urma sa mentina politica moderata adoptata de cinci ani de aceasta formatiune, relateaza AFP. In varsta de 45 de ani, Tamas Sneider a fost ales ca noul lider al Jobbik in cadrul unui congres al partidului dupa demisia…

- Ansamblurile rezidentiale cu acces limitat raman, deseori, un concept de marketing imobiliar necontrolat care, in lipsa unui program integrat asupra investitiilor facute, risca sa devina viitoarele ghetouri ale Bucurestiului, se arata intr-un raport dat publicitatii de Ordinul Arhitectilor Bucuresti…

- Concursul pentru elaborarea documentului strategic de politici publice in domeniul transportului pentru municipiul Chisinau va fi organizat in data de 16 mai. Anuntul a fost facut de primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, intr-o postare pe Facebook.