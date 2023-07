Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii au ieșit și astazi la protest. Astfel, agricultorii anunța ca vor bloca traseele naționale langa vamele Sculeni și Leușeni, precum și drumurilor Hincești-Leova, Orhei - Rezina și Balți-Orhei.

- Se cutremura Poliția Romana! Un cunoscut polițist amenința: 'Gata cu fabrica de dat amenzi'Se cutremura Poliția Romana! Unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țara noastra face un apel urgent la toți oamenii legii din țara noastra. CITESTE SI Ministerul britanic al Apararii: Comandanții…

- Twitter „va fi interzis” in Uniunea Europeana (UE) in cazul in care incalca reglementarile, dupa ce reteaua de socializare a lui Elon Musk s-a retras sambata din Codul european al bunelor practici impotriva dezinformarii online, a declarat ministrul francez delegat pentru domeniul Digital, Jean-Noel…

- Sindicaliștii din domeniul sanitar cer „respectarea drepturilor angajaților din Sanatate și Asistența sociala” și amenința ca in cazul in care nu le sunt soluționate revendicarile vor intra in greva de avertisment pe 8 iunie și vor declanșa greva generala incepand cu 15 iunie. Dupa ce in urma cu…

- De mai bine de doua ore, o echipa de negociatori incearca sa convinga un tanar buzoian, in varsta de 33 de ani, sa iasa din apartamentul sau, situat pe Bulevardul Unirii, zona Sud, unde s-a refugiat, dupa ce și-a batut iubita pe strada, femeia scapand de furia individului, dupa ce a intrat intr-o banca,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET” si Federatia Nationala Sindicala „ALMA MATER organizeaza miercuri un mars de protest, care va porni din Piata Victoriei si se va incheia in fata Palatului Parlamentului, la care sunt asteptati 15.000 de participanti.”Federatia…

- De mai bine de 18 ore, un barbat din judetul Ilfov isi tine sechestrat copilul de cinci ani in casa si ameninta ca il ucide si apoi isi ia viata. Suspectul si a agresat sotia si apoi s a baricadat in locuinta cu copilul in varsta de cinci ani."La data de 4 mai 2023, IPJ Ilfov a fost sesizat de catre…

- Rusia a atacat in plina zi un muzeu din estul Ucrainei. Cel putin doi oameni au murit si 10 au fost raniti. Lovitura a avut loc in timp ce trupele ucrainene efectuau o serie de raiduri asupra pozitiilor rusesti de-a lungul fluviului Nipru.