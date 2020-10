Spațiul – ultima frontieră în lupta pentru Casa Albă Competiția pentru președinția Statelor Unite ale Americii a ajuns in era spațiala și depașește limitele terestre. Actualul președinte american, Donald Trump vrea ca in anul 2024 sa lanseze o misiune pe Luna. In plus, Donald Trump propune ca in anul 2025 sa inceteze sprijinului financiar direct pentru Stația Spațiala Internaționala (ISS), iar controlul acesteia sa fie transferat catre companii spațiale private. Experții considera ca in fața unor astfel de propuneri, Joe Biden, contracandidatul lui Trump pentru fotoliul de la Casa Alba, ar putea sa ceara o amanare a misiunii pe Luna și sa propuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si Joe Biden s-au infruntat pe tema gestionarii pandemiei de COVID-19, joi seara, in deschiderea ultimului lor duel televizat, la Nashville, cu 12 zile inainte de scrutin, potrivit AFP si Reuters preluat de agerpres. "Cineva responsabil de atatia morti nu poate ramane presedintele Statelor…

- Nokia a fost selectata de NASA pentru a construi prima retea celulara pe Luna, a anuntat luni compania finlandeza, in contextul in care agentia spatiala americana planuieste un viitor in care oamenii vor reveni pe satelitul natural al Pamantului si vor stabili asezari selenare, relateaza Reuters.Citește…

- Nokia a fost selectata de NASA pentru a construi prima retea celulara pe Luna, a anuntat luni compania finlandeza, in contextul in care agentia spatiala americana planuieste un viitor in care oamenii vor reveni pe satelitul natural al Pamantului si vor stabili asezari selenare, relateaza Reuters. NASA…

- Patru astronauti americani vor vota din spatiu la alegerile prezidențiale de pe 3 noiembrie. Ei vor folosi buletine de vot electronice si criptate create de autoritatile electorale din statul Texas.Patru astronauti americani, care in curand vor zbura catre Statia Spatiala Internationala, vor…

- Patru astronauți americani care vor zbura în curând catre Stația Spațiala Internaționala (ISS) vor vota de acolo pentru alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, o posibilitate care exista de 20 de ani, potrivit AFP."Cu toții intenționam sa votam din spațiu", a declarat…

- O curte de apel din Statele Unite a dat luni castig de cauza presedintelui Donald Trump in legatura cu decizia administratiei sale de a elimina protectia umanitara oferita unor zeci de mii de imigranti, dintre care multi traiesc in SUA de zeci de ani, transmite Reuters.Un complet format din…

- Trump vrea o parte din suma pe care Microsoft ar urma sa o plateasca pentru preluarea TikTok din SUA și amenința cu inchiderea platformei, in lipsa unei vanzari Presedintele american Donald Trump a declarat ca guvernul american ar trebui sa primeasca o ”parte substantiala” din pretul de…

- Seful personalului Casei Albe, Mark Meadows, afirma ca alegerile prezidentiale din SUA vor avea loc la termen transmite Reuters. Duminica, in emisiunea 'Face the Nation' (In fata natiunii) de la televiziunea CBS, el a declarat: 'Vom avea alegeri pe 3 noiembrie si presedintele va castiga', potrivit…