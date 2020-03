SPAŢIU/IMAGINEA SĂPTĂMÂNII Sursele şi dinamica metanului în jurul globului Aceasta imagine, realizata pe calculator din datele obtinute de NASA, reprezinta un "portret" 3D al surselor, raspandirii si dinamicii metanului in atmosfera terestra. Metanul, gazul cu cea mai importanta contributie la efectul de sera dupa dioxidul de carbon. Multiple seturi de date privind sursele de emisie, printre care si arderea combustibililor fosili, agricultura sau arderea de biomasa si de biocombustibili, au fost incluse intr-o simulare computerizata de inalta rezolutie. Astfel, cercetatorii dispun de inca un instrument pentru analiza rolului pe care acest gaz complex il indeplineste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea centrala a Caii Lactee contine o colectie exotica de obiecte cosmice, printre care si o gaura neagra supermasiva, Sagittarius A*, care cantareste, conform estimarilor, aproximativ 4 milioane de mase solare. In nucleul central al Caii Lactee, pe orbite in jurul gaurii negre centrale, se afla…

- Galaxia spiralata NGC 3887, surprinsa in aceasta imagine de instrumentul Wide Field Camera 3 din dotarea telescopului spatial Hubble, se afla la peste 60 de milioane de ani lumina distanta, in constelatia australa Crater (Cupa) si a fost descoperita la 31 decembrie 1785 astronomul William Herschel.…

- Romania a fost surprinsa in imagini de satelitii misiunii europene Sentinel2, din cadrul programului european Copernicus, coordonat de Comisia Europeana in parteneriat cu Agentia Spatiala Europeana (ESA). Imaginea a fost postata de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania luni pe pagina sa de Facebook.…

- Astronomii au folosit datele adunate de Observatorul cu raze-X Chandra, apartinand NASA, pentru a alcatui o harta detaliata a unui eveniment cosmic rar - ciocnirea dintre patru roiuri galactice si nasterea unui nou super-roi galactic. In cele din urma, toate cele patru roiuri galactice, fiecare dintre…

- Astronautul Agentiei Spatiale Europene Luca Parmitano, actualul comandant al Statiei Spatiale Internationale (ISS), este surprins in aceasta fotografie finalizand reparatiile la Spectrometrul Alpha Magnetic, instrument instalat pe ISS. Spectrometrul Alpha Magnetic este folosit pentru a detecta materia…

- NASA se pregateste sa-si ia la revedere de la Telescopul Spatial Spizer, ce isi va incheia misiunea la 30 ianuarie. Una dintre marile descoperiri realizate prin intermediul lui Spitzer este cea a stelei TRAPPIST-1, o stea pitica si relativ rece care are pe orbita sa nu mai putin de 7 planete din categoria…

- Acest spectacol pirotehnic cosmic isi are originea la distanta de 23 de milioane de ani lumina, in interactiunea dintre o gaura neagra supermasiva si un vast rezervor de gaze cosmice aflat in apropiere, in galaxia NGC 4258 (M106), o galaxie spiralata similara Caii Lactee, conform NASA. …

- Incendiile de vegetatie care afecteaza Australia pot fi vazute la un nivel de detaliu incredibil cu ajutorul instrumentului Worldview apartinand NASA, ce foloseste datele transmise de sateliti, conform Live Science. Focurile care au cuprins statele australiene New South Wales si Victoria…