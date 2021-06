Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au prezentat topul localitaților din Romania in funcție de procentul acoperirii cu vaccinarea. Intre primele zece localitați sunt doar trei orașe, iar majoritatea comunitaților sunt din Ardeal. Statistica este prezentata pe platforma RO Vaccinare . Potrivit acesteia, primele 10 localitați…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „averse ce vor cumula 35…40 l/mp, descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului”. Sunt vizate, din județul Caras-Severin, localitațile Berzovia, Maureni, Farliug, Ramna și Vermeș, iar din județul Timis:…

- INFORMARE SC ORANGE ROMANIA SA, titular al proiectului “Construire rețea de telecomunicații ORANGE intre site OSC și site TI0304 – judetul Timiș” propus a fi amplasat pe teren proprietate publica al orașului Jimbolia, comunele Lenauheim și Gottlob in intravilan și extravilan, județul Timiș, anunța…

- Sambata, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-Napoca – Biroul de Poliție Transporturi Aeriene Cluj au identificat in interiorul aeroportului din municipiul Cluj-Napoca doua persoane, respectiv o femeie in varsta de 33 de ani, din județul Timiș și un barbat de 48 de ani, din județul…

- In aceasta perioada 22 de elevi din Liceul Tehnic Buzau efectueza stagii de pregatire practica in Portugalia. ”Am inceput deja mobilitațile in Portugalia. Proiectul pentru anul școlar 2020-2021 are planificat fluxul 1 (14 elevi) in perioada 27 martie – 18 aprilie 2021. Avem, deasemenea, planificate…

- Pompierii au am solicitați sa intervenina pentru stingerea unui incendiu la o locuința, in localitatea Liebling. La locul incendiului s-au deplasat de urgența 2 autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 9 pompieri din cadrul Stației de Pompieri Deta. The post Casa cuprinsa de flacari, in județul…

- Aproximativ 15 producatori locali din județul Olt au aflat in urma cu aproximativ o luna ca, primarul Lugojului nu mai vrea sa-i primeasca in piața din oraș, informeaza Lugojeanul.ro. Administrația piețelor din Lugoj i-a anunțat ca nu le-au fost reinnoite contractele pentru mesele unde vand produse…

- Rata infectarilor la nivelul Capitalei a ajuns la 4.49 la mia de locuitori, in timp ce in județul Iflov rata de infectare a ajuns la 5.35 la mia de locuitori. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul AstraZeneca` arunca Pfizer in fața. Cine caștiga, cine pierde Cea…