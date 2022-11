Spațiile logistice și industriale pot aduce României investiții de 10 miliarde de euro Romania poate deveni un jucator major in domeniul logisticii industriale in Europa, pe fondul schimbarilor fundamentale prin care trece economia globala, de la scurtarea lanțurilor de producție și aprovizionare la concentrarea pe gasirea unor locații sigure, ferite de evenimente nedorite, precum razboiul și schimbarile climatice. In urmatorii cinci ani, țara noastra are potențialul de a atrage investiții de 10 miliarde de euro in dezvoltarea de spații logistice și industriale, atat din fonduri private cat și din investiții publice, arata o analiza realizata de Frames și Frisomat Romania. Problemele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

