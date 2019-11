Prim-ministrul spaniol in exercitiu Pedro Sanchez a exclus o mare coalitie a partidului sau de centru-stanga PSOE cu Partidul Popular (PP, conservator) in timp ce tara se pregateste pentru noi alegeri, relateaza vineri DPA. Sanchez a declarat vineri ca va continua sa caute sprijin de la alianta electorala de stanga Unidas Podemos (UP), dar fara a intra intr-o coalitie oficiala. Alegerile parlamentare anticipate sunt programate pentru 10 noiembrie, dupa ce luni de negocieri de coalitie in urma alegerilor de la sfarsitul lunii aprilie au esuat. Liderul Podemos, Pablo Iglesias, a sustinut in timpul…