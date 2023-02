Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Spaniei intentioneaza sa obtina pana in 2024 aproximativ sase miliarde de euro din taxele impuse companiilor energetice si bancilor, dupa amendamentele adoptate in Parlament, a anuntat ministrul Bugetului, Maria Jesus Montero, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Qatar este in discuții pentru a achiziționa o participație de la TTEF.PA, grupul de proiecte energetice de 27 de miliarde de dolari al companiei franceze TotalEnergies in Irak, au declarat trei surse pentru Reuters, in timp ce Bagdadul spera sa stopeze eforturile companiilor energetice occidentale…

- Persoanele care calatoresc din China cu destinatia Franta sau Marea Britanie vor trebui sa prezinte un test de COVID negativ la plecare, au anunțat vineri oficialii celor doua state europene, citați de Reuters. Calatorii din China care merg in Franța vor trebui sa aduca dovada unui test negativ cu cel…

- Spania a demarat un proiect pilot prin care ajuta IMM-urile din sectorul industrial sa reduca saptamana de lucru a angajatilor, cu cel putin o jumatate de zi, fara ca salariile sa aiba de suferit, in incercarea de a creste productivitatea, transmite Reuters. Companiile care solicita ajutoare trebuie…

- Guvernul polonez nu vede nicio justificare pentru legarea adoptarii formale a ajutorului financiar european de 18 de miliarde de euro pentru Ucraina de aprobarea unui impozit minim de 15% pentru companiile multinationale, o pozitie care in practica amana aprobarea ajutorului financiar al UE pentru Ucraina,…

- Guvernul a luat din suprataxarea companiilor din energie mai mulți bani decat a alocat pentru compensarea și plafonarea facturilor. Executivul urmeaza sa plateasca pana se incheie anul inca 1,5 miliarde de lei drept subvenții la energie, peste cele 7 miliarde de lei achitate deja, conform unor surse…

- Italia intenționeaza sa aplice anul viitor un impozit excepțional de 50% pe veniturile companiilor energetice care au beneficiat de creșterea prețurilor la petrol și gaze, se arata intr-un proiect de buget pentru 2023 consultat de Reuters.